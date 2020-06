"Nie będzie pomocy dla wspólnot i spółdzielni dotyczącej dezynfekcji" – mówi w piątkowej "Rzeczpospolitej” wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Opowiada też o pomyśle na nową ulgą mieszkaniową w PIT oraz pomyśle powstania Społecznych Agencji Najmu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Nowicki był pytany m.in. o to, kto skorzysta z nowej ulgi mieszkaniowej w podatku PIT, nad którą pracuje resort. Jak mówił, ma to być wsparcie dla osób do 35. roku życia, które kupują na kredyt pierwsze mieszkanie.



"Gdyby z ulgi chciało skorzystać małżeństwo, decydujące znaczenie będzie miał wiek młodszego z małżonków. To ograniczenie nie dotyczyłoby jednak rodzin wielodzietnych, które mogłyby skorzystać z ulgi bez względu na wiek" - wyjaśnił wiceminister rozwoju.

Dodał, że ulga będzie związana tylko z zakupem mieszkania. "Chcemy, by mechanizm ustalania ulgi był prosty i przejrzysty. Nie chcemy obciążać dodatkową pracą urzędów skarbowych. Kupujesz lub budujesz - masz prawo do ulgi. Nie będzie trzeba rozliczać się z żadnych faktur. W wypadku mieszkania wystarczy akt notarialny, a domu jednorodzinnego - pozwolenie na budowę. To wszystko" - podkreślił Nowicki.



Zaznaczył, że "będzie ona przysługiwać tylko na zakup mieszkania na rynku pierwotnym oraz dla budujących dom jednorodzinny na własnej działce". Poinformował, że W ubiegłym tygodniu propozycja trafiła do uzgodnień międzyresortowych. "Chcemy, aby podatnicy mogli z niej skorzystać, rozliczając podatek za 2021 r. Ale, tak jak wspominałem, to niejedyna zmiana, która dotyczy zachęt podatkowych. Pracujemy też nad projektem dotyczącym społecznych agencji najmu (SAN)" - zapowiedział.



Podkreślił, że planowane jest stworzenie zachęty podatkowej dla właścicieli mieszkań, którzy zechcą skorzystać z usług społecznych agencji najmu. "Za ich pośrednictwem będą mogli wynajmować mieszkania na wiele lat. Dzięki temu wynajmujący będzie miał stały dochód, a najemca przez długie lata dach nad głową. Chcemy, żeby czynsz nie był wysoki" - powiedział w "Rz".



Nowicki, pytany, czy w związku z obecnymi wydatkami spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot na dezynfekcję, jest szansa na wsparcie ze strony rządu w tym obszarze, odpowiedział: "Spółdzielnie mieszkaniowe, tak jak przedsiębiorcy, mogą liczyć na wsparcie z przygotowanych przez nas wielu rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej". Natomiast wspólnoty, czyli mieszkańcy budynków zarządzanych w ramach wspólnot mieszkaniowych - jak wskazał - mogą otrzymać dodatki mieszkaniowe.



"Taki dodatek dla właściciela lokalu we wspólnocie wypłacany jest bezpośrednio na konto wspólnoty, jako pokrycie części opłat tego właściciela za jego lokal. To w tym trudnym czasie ułatwi zapewnienie płynności finansowej wspólnotom i regulowanie bieżących należności wspólnoty" - powiedział Nowicki.

