Zarzuty przekroczenia uprawnień dla wicekomendanta Żandarmerii Wojskowej. Generał Robert J. usłyszał je wraz z czterema innymi osobami – dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Żandarmeria Wojskowa (zdjęcie ilustracyjne). / Tomasz Gzell / PAP

"Robert J. w Wydziale ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 14 września 2022 r. usłyszał zarzuty" - przekazała RMF FM prokuratura.

Wicekomendant Żandarmerii Wojskowej miał przekroczyć swe uprawnienia, bo - jak twierdzi prokuratura - od stycznia do lutego 2015 roku, w celu ustalenia autorów anonimów dotyczących funkcjonowania krakowskiego oddziału Żandarmerii Wojskowej, bezprawnie wszedł w posiadanie informacji i dokumentów mających na celu zidentyfikowanie autorów donosów.

To bezprawne przetwarzanie danych osobowych. Robert J. miał tego dokonać - jak to określają śledczy - wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Celem było osiągnięcie korzyści osobistych. Pozostałe osoby objęte zarzutami, to oficerowie rezerwy, a także funkcjonariusz policji.