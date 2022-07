Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców ośmiu województw ostrzeżenie przed ulewnym deszczem i silnym wiatrem. "Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz dobytek" - czytamy w komunikacie RCB.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił do mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego oraz części powiatów województw łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego.

"Uwaga! Dziś i jutro (30/31.07) lokalnie ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz dobytek" - ostrzega RCB w alercie. Jak wyjaśnia w komunikacie na swoich stronach internetowych, prognozowane są opady deszczu, których suma w ciągu doby może wynieść od 50 do 90 mm.

W województwach świętokrzyskim, podkarpackim, śląskim i małopolskim mogą wystąpić burze z gradem i porywami wiatru do 75 km/h.

Również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu w sobotę i niedzielę. Ostrzeżeń nie wydano jedynie dla województwa zachodniopomorskiego i części powiatów województw pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia w większości pokrywają się z obszarem, do mieszkańców którego RCB rozesłało alert. Pozostały obszar - m.in. Lubelszczyznę, Podlasie i Mazowsze - objęły ostrzeżenia pierwszego stopnia.

O czym musisz pamiętać?

RCB przypomina, by przed burzą usunąć z parapetów i podwórek przedmioty, które może porwać wiatr. Należy też zadbać o to, by auta nie były zaparkowane pod drzewami i zapewnić bezpieczeństwo naszym zwierzętom. Powinniśmy również zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu. Warto przygotować się także na awarię energetyczną i mieć pod ręką latarki z zapasem baterii.

Co zrobić, jeśli burza zastanie nas poza domem? Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami. W czasie jazdy samochodem powinniśmy zachować ostrożność ze względu na konary i drzewa, które mogą się złamać i spaść na drogę. Kolejne potencjalne niebezpieczeństwo to podmuchy wiatru, które mogą zdmuchnąć auto na otwartej przestrzeni.