O sprawie napisał także senator Krzysztof Kwiatkowski. "Przed chwilą na sali posiedzeń KRS, Maciej NAWACKI do posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz odezwał się następująco: "Odszczeka to Pani", "Wcisnę to Pani w gardło". "Takiej sytacji w KRS nigdy nie było" - stwierdził Kwiatkowski.

"Pani Poseł obraziła mnie na wszelkie możliwe sposoby. Na moją zapowiedź skorzystania z ochrony prawnej reaguje... jak zwykle. Cóż trzeba mieć grubą skórę" - skomentował Maciej Nawacki. Gasiuk-Pihowicz już wcześniej zaatakowała Nawackiego w mediach społecznościowych. "Dziś w neoKRS zasiada na przykład taki Maciej Nawacki. Nie wykonywał orzeczeń sądów ws. Juszczyszyna, rwał uchwały sędziów, był członkiem grupy Kasta/Antykasta, awansowany przez koleżanki i kolegów z Rady, podobnie jak jego żona. "Reforma" Ziobry w pigułce" - napisała. W środę podczas posiedzenia KRS doszło do sporu w sprawie powołania Kamila Zaradkiewicza na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Gasiuk-Pihowicz złożyła wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, a następnie o odroczenie posiedzenia. Jej wniosek o odroczenie obrad, a także o wezwanie policji został odrzucony.