Przypadkowy kierowca zobaczył, jak inny mężczyzna zażywa amfetaminę prowadząc ciężarówkę. Zgłosił to na policję. Funkcjonariuszom udało się zatrzymać 23-latka. Grożą mu 3 lata więzienia.

Rzecznik bielskiej policji asp. szt. Roman Szybiak powiedział, że kierowca prowadził ciężarówkę Iveco. Jedna z przypadkowych osób dostrzegła, jak przed odjazdem wciągnął biały proszek do nosa. Świadek zawiadomił funkcjonariuszy z komisariatu autostradowego Kraków-Balice, a ci bielskich policjantów.

Przypadkowy kierowca, który był świadkiem zażycia narkotyku, odpisał numery rejestracyjne, które przekazał policjantom. Rozpoczęto poszukiwania. Ciężarówkę udało się namierzyć w Szczyrku - powiedział Szybiak.

Kierowca został zatrzymany do kontroli. Poddano go badaniu narkotesterem. 23-latek był pod wpływem amfetaminy. Policjanci znaleźli przy nim jeszcze kilka porcji tej substancji. Kierowca, mieszkaniec powiatu żywieckiego, trafił do policyjnej izby zatrzymań. Na miejscu stróże prawa zatrzymali mu prawo jazdy.

Rzecznik bielskiej policji podał, że mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków i prowadzenia pojazdu pod jego wpływem. Za te przestępstwa grożą mu nawet 3 lata więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.