Laboratorium produkujące metamfetaminę zlikwidowali w Zgorzelcu policjanci z CBŚP. Zatrzymano 8 osób, w tym dwóch chemików wytwarzających środki odurzające.

Wejście do laboratorium znajdowało się pod kojcem dla psów / Policja

Podejrzani ukryli wejście do laboratorium. Znajdowało się w podłodze kojca dla psów w jednym z pomieszczeń gospodarczych.

Wnętrze laboratorium / Policja

W laboratorium, poza linią do produkcji metamfetaminy, był profesjonalny system wentylacji i chłodzenia obiektu. Wewnątrz zabezpieczono około 200 litrów chemikaliów do wyrobu narkotyków.

Chemikalia znalezione w laboratorium / Policja

W przeszukaniach prowadzonych jeszcze w innych miejscach policjanci przejęli broń, amunicję, pałki teleskopowe, noże, maczety oraz elementy wyposażenia policyjnego.

To były działania w śledztwie dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, rozpracowującej grupę, która ściąga z Holandii narkotyki do Polski i innych krajów Unii, a także zakłada laboratoria do produkcji metamfetaminy o nazwie "piko".

Laboratorium produkujące metamfetaminę Policja

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków na terenie Polski. Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych. Pozostałe mają dozory policyjne. Wszystkim grozi do 15 lat więzienia.