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Ważny komunikat PKP Intercity. Wtedy za bilety zapłacisz mniej

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (16:07)

Od 1 do 3 września pasażerowie PKP Intercity mogą liczyć na co najmniej 35-procentową zniżkę na bilety jednorazowe. To specjalna promocja z okazji 25-lecia spółki, obejmująca krajowe połączenia kolejowe realizowane do października.

Ważny komunikat PKP Intercity. Wtedy za bilety zapłacisz mniej
Pendolino/zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • PKP Intercity świętuje ćwierćwiecze, oferując zniżki na bilety.
  • Koszt przejazdu na trasach krajowych będzie zauważalnie niższy.
  • Jakie są warunki?
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Zniżka na bilety kolejowe

Promocyjne bilety będą dostępne w przedsprzedaży od 1 do 3 września. Zniżka dotyczy podróży pociągami kategorii IC i TLK do 3 października, a składami EIP (Pendolino) i EIC – do 24 października. Oferta obejmuje wyłącznie połączenia krajowe.

Bilety objęte promocją można nabyć zarówno w kasach na dworcach, jak i online, m.in. przez aplikację mobilną przewoźnika. Zniżka nie dotyczy wagonów sypialnych, kuszetek oraz historycznego składu „Nieśpieszny”.

PKP Intercity 25 lat na torach

PKP Intercity działa od 2001 roku i jest największym międzyregionalnym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Oferuje cztery kategorie połączeń: ekonomiczne TLK i IC oraz ekspresowe EIC i EIP.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: PKP Intercity bilety
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