Ważny komunikat PKP Intercity. Wtedy za bilety zapłacisz mniej

Od 1 do 3 września pasażerowie PKP Intercity mogą liczyć na co najmniej 35-procentową zniżkę na bilety jednorazowe. To specjalna promocja z okazji 25-lecia spółki, obejmująca krajowe połączenia kolejowe realizowane do października.
PKP Intercity świętuje ćwierćwiecze, oferując zniżki na bilety.
Koszt przejazdu na trasach krajowych będzie zauważalnie niższy.
Jakie są warunki?
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Zniżka na bilety kolejowe
Promocyjne bilety będą dostępne w przedsprzedaży od 1 do 3 września. Zniżka dotyczy podróży pociągami kategorii IC i TLK do 3 października, a składami EIP (Pendolino) i EIC – do 24 października. Oferta obejmuje wyłącznie połączenia krajowe.
Bilety objęte promocją można nabyć zarówno w kasach na dworcach, jak i online, m.in. przez aplikację mobilną przewoźnika. Zniżka nie dotyczy wagonów sypialnych, kuszetek oraz historycznego składu „Nieśpieszny”.
PKP Intercity 25 lat na torach
PKP Intercity działa od 2001 roku i jest największym międzyregionalnym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Oferuje cztery kategorie połączeń: ekonomiczne TLK i IC oraz ekspresowe EIC i EIP.