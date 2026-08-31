Ważny komunikat PKP Intercity. Wtedy za bilety zapłacisz mniej

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Od 1 do 3 września pasażerowie PKP Intercity mogą liczyć na co najmniej 35-procentową zniżkę na bilety jednorazowe. To specjalna promocja z okazji 25-lecia spółki, obejmująca krajowe połączenia kolejowe realizowane do października.

Zniżka na bilety kolejowe

Promocyjne bilety będą dostępne w przedsprzedaży od 1 do 3 września. Zniżka dotyczy podróży pociągami kategorii IC i TLK do 3 października, a składami EIP (Pendolino) i EIC – do 24 października. Oferta obejmuje wyłącznie połączenia krajowe.

Szok i niedowierzanie. Kompletnie pijany kierowca przewoził czworo dzieci, miał dożywotni zakaz 42-latek z Kielc trafił do aresztu na trzy miesiące po tym, jak prowadził samochód mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. W aucie przewoził czworo małych dzieci, mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Bilety objęte promocją można nabyć zarówno w kasach na dworcach, jak i online, m.in. przez aplikację mobilną przewoźnika. Zniżka nie dotyczy wagonów sypialnych, kuszetek oraz historycznego składu „Nieśpieszny”.

PKP Intercity 25 lat na torach

PKP Intercity działa od 2001 roku i jest największym międzyregionalnym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Oferuje cztery kategorie połączeń: ekonomiczne TLK i IC oraz ekspresowe EIC i EIP.