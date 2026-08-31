Nadciąga ochłodzenie, a później ponad 30 st. C. IMGW wskazuje, kiedy zrobi się gorąco

Pogoda na początek września: najpierw temperatura spadnie

W poniedziałek w wielu regionach Polski będzie jeszcze ciepło, choć burzowo. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla 12 województw, w których mogą wystąpić burze z silnymi opadami deszczu, a nawet gradem. W dwóch województwach obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed upałami. Alert RCB przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu otrzymali z kolei mieszkańcy woj. małopolskiego.

Zmianę aury wyraźnie odczujemy we wtorek i środę. W większości regionów temperatura zatrzyma się na poziomie 20–24 stopni, choć miejscami słupki rtęci pokażą zaledwie 18–19 stopni. Po ciepłym początku tygodnia będzie to już zauważalny powiew chłodniejszego powietrza.

W czwartek i piątek termometry wskażą przeważnie 21–23 stopnie. Ochłodzenie najbardziej odczują mieszkańcy północy - tam 18-19 stopnie Celsjusza.

Weekend przyniesie zwrot w pogodzie

Z mapy ECMWF wynika, że od soboty temperatura zacznie ponownie piąć się w górę. W poniedziałek 7 września na południu termometry wskażą do 30–32 stopni Celsjusza, a w pozostałych regionach - 27–30 stopni. Po kilku chłodniejszych dniach będzie to prawdziwy powrót letniej aury.

Bardzo ciepło zapowiada się również wtorek 8 września. Na południu kraju słupki rtęci mogą zatrzymać się w okolicach 28 stopni. Wyraźnie chłodniej pozostanie na północy, gdzie temperatura wyniesie na ogół 18–22 stopnie.

IMGW prognozuje najpierw ochłodzenie, a później upał

Równie ciepło zapowiada się środa 9 września. Na południu i południowym zachodzie model ECMWF wskazuje wartości sięgające 31–32 stopni Celsjusza. W innych częściach kraju również będzie bardzo ciepło, choć nad morzem i na północy temperatury pozostaną niższe.