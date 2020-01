W alei Waszyngtona na warszawskiej Pradze zderzyły się dwa tramwaje. Jedna osoba została ranna - poinformował Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji. Jak przekazał na stronie internetowej Zarząd Transportu Miejskiego niektóre linie tramwajowe i autobusowe kierowane są na objazdy.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Bednarczyk / PAP

Do zderzenia doszło około godz. 16.40. W alei Waszyngtona zderzyły się tramwaje linii 22 i 25. Jedna osoba została zabrana do szpitala, a trzy zostały przebadane w karetce - przekazał Tomasz Oleszczuk. Jak dodał, policja będzie wyjaśniała, jak doszło do zderzenia.

Z kolei jak przekazał Warszawski Transport Publiczny z powodu zablokowanego przejazdu na rondzie Waszyngtona linie tramwajowe: 7, 9, 22, 24, 25 i autobusowe: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521 skierowane zostały na trasy objazdowe.



Tramwaje linii 22, 24 jadące w kierunku Wiatracznej i Gocławka pojadą przez al. Solidarności i ul. Targową. Tramwaje linii 7, 25 jadące w kierunku Kawęczyńskiej i Annopola pojadą przez pl. Zawiszy, Towarową, Al. Solidarności i Targową. Natomiast tramwaje linii 9, 24 w kierunku P+R al. Krakowska i Nowego Bemowa pojadą przez al. Waszyngtona, al. Zieleniecką, następnie zrobią zawrotkę na pętli al. Zieleniecka i dalej pojadą al. Zieleniecką i mostem Poniatowskiego.



Natomiast autobusy 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521 pojadą przez rondo Waszyngtona - Francuską - Zwycięzców - Wał Miedzeszyński i dalej swoimi trasami.

