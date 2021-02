Wypadek na ulicy Sokratesa w Warszawie: Kobieta została potrącona na pasach. Do zdarzenia doszło niedaleko miejsca, w którym w 2019 r. kierowca zabił mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych. "Po wypadku ZDM zapowiedział zwężenie ulicy, ale do tej pory nic nie zrobiono" – mówi jeden z mieszkańców.

Do wypadku doszło w środę wieczorem. O zdarzeniu pierwszy poinformował portal internetowy TVN Warszawa. Mł. asp. Rafał Rutkowski z Wydziału Komunikacji Społecznej Komenda Stołeczna Policji przekazał, że 59-latka trafiła do szpitala. Kierujący pojazdem był trzeźwy.

Kobieta została potrącona na przejściu na skrzyżowaniu ul. Sokratesa i Kaliszówka. W 2019 r. kilkaset metrów dalej doszło do dramatycznego wypadku. Pędzący samochód uderzył w mężczyznę, który przechodził na pasach z rodziną.



Po tym wypadku Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał przebudowę ulicy Sokratesa, w ramach której - obecnie dwupasmówka - miała zostać zwężona do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.



Skończyło się na obietnicach. Jedno co zrobiono, to doświetlono przejście - mówi pan Maciej mieszkaniec ul. Sokratesa.



W 2020 roku na stołecznych drogach zginęły 44 osoby. To o dziewięć osób więcej niż w 2019 roku - przekazało Miasto Jest Nasze powołując się na dane Komendy Stołecznej Policji. Największego wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie mają policja, ITD czy samorządy, ale każdy z jego uczestników - stwierdził rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.