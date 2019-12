Wieczorem doszło do pożaru na warszawskim Bemowie, w wyniku którego zginęły dwie osoby - poinformowały służby prasowe PSP w Warszawie. W Wigilię, w tej samej dzielnicy Warszawy w pożarze zginęła kobieta i mężczyzna.

Służby badają przyczyny pożaru / Paweł Balinowski / RMF FM

Jak wyjaśniły służby prasowe PSP do niewielkiego pożaru doszło w mieszkaniu na czwartym piętrze przy ul. Czumy 2. W jego wyniku dwie osoby zmarły.



Według strażaków, przyczyną śmierci było najprawdopodobniej zaczadzenie dymem z pożaru. Obecnie ustalana jest przyczyna pożaru przez policję i prokuraturę - dodano.



Do pożaru na warszawskim Bemowie doszło również w Wigilię. Wybuchł on w domku jednorodzinnym przy ul. Dorohuskiej. W jego wyniku zmarły dwie starsze osoby.