W ostatnim tygodniu września na Warmii i Mazurach na grypę i choroby grypopodobne zachorowało ponad 2,2 tys. osób. Najwięcej choruje dzieci do 4. roku życia. Z powodu ciężkiego przebiegu przeziębień hospitalizowanych jest 14 maluchów – poinformował sanepid.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Służby epidemiologiczne z woj. warmińsko-mazurskiego od 23 do 30 września otrzymały od lekarzy zgłoszenia w sumie 2224 przypadków pacjentów cierpiących z powodu grypy i chorób grypopodobnych. To aż o 641 osób więcej niż przed tygodniem (wówczas zanotowano 1583 zachorowania). Pacjenci uskarżają się na wysoką temperaturę, kaszel, katar, bóle gardła i uszu.



Z danych warmińsko-mazurskiego sanepidu wynika, że najliczniej chorują dzieci do 4 lat. W tej grupie wiekowej zanotowano 617 zachorowań. Z powodu ciężkiego przebiegu przeziębień i infekcji 14 dzieci przebywa w szpitalach.



W grupie wiekowej 5-14 lat zanotowano 543 chorych, z których 2 leży w szpitalach.



W grupie wiekowej 15-64 lata choruje 878 osób, a w szpitalach przebywa 5 z nich.



Wśród seniorów powyżej 65 lat zanotowano 186 chorych, w szpitalach są 3 osoby.



Ostatni tydzień września jest kolejnym z rzędu, gdy notowany jest wzrost osób cierpiących z powodu jesiennych infekcji. Przed rokiem o tej samej porze zanotowano o tysiąc infekcji mniej.



Epidemiolodzy apelują, aby rodzice nie posyłali chorych dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół. Ważne w zapobieganiu rozsiewania infekcji jest noszenie maseczek.

Zobacz również: W Rzeszowie ruszyły bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów