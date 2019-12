"Muszę powiedzieć, że moim zdaniem, w Polsce dzieje się źle" – stwierdził w Gdańsku były prezydent Lech Wałęsa, który W 49. rocznicę Grudnia’70 złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. "Jedna strona łamie prawa i zasady, a drugiej proponuje, byśmy utrzymywali się w prawie. Ja uważam tak: jeśli jedna strona łamie, to daje prawo, aby i druga strona łamała w podobny sposób. To jest Stary Testament, "ząb za ząb", ale ja jestem właśnie taki" – oświadczył. Zaapelował do zgromadzonych, aby wspólnie wymyślić sposób na to, "jak zawrócić Polskę na normalny rozwój".

