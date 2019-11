"Naszemu pokoleniu udało się, ale na horyzoncie jest nowa era" - ocenił były prezydent RP Lech Wałęsa, przemawiając w podkomisji Izby Reprezentantów USA. Swoje wystąpienie - podobnie jak 30 lat temu - zaczął od słów "My Naród".

Lech Wałęsa / Adam Warżawa / PAP

Wałęsa dodał, że nowa epoka to "era słowa", czas internetu, informacji i globalizacji.

Właściwie wszystkie dziedziny, w tym rola Stanów Zjednoczonych, powinny ulec zmianie - powiedział do kongresmenów. Podkreślił, że odpowiedzią na nowe wyzwania nie jest system komunistyczny.

Posiedzenie Podkomisji ds. Europy, Eurazji, Energii i Środowiska (Komisja Spraw Zagranicznych) zatytułowane jest "Demokracja i Sojusz NATO: wspieranie wspólnych wartości demokratycznych".



Wałęsa przybył z kilkudniową wizytą do Waszyngtonu, by uczcić 30. rocznicę rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce.



15 listopada 1989 roku przed połączonymi Izbami Kongresu USA były przywódca Solidarności wygłosił słynne przemówienie, które zaczął od pierwszych słów amerykańskiej konstytucji "My Naród".

