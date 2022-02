Policjanci z Wałcza w województwie zachodniopomorskim zatrzymali 44- letniego mężczyznę, który prowadził samochód nie posiadając uprawnień do prowadzenia pojazdów. Chciał on wyświadczyć przysługę nietrzeźwemu koledze, podwożąc go do miejsca zamieszkania. Teraz stanie przed sądem.

REKLAMA