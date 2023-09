Wśród ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków są: Turcja (35,8 proc.), Grecja (18,5 proc.), Egipt (10,8 proc.). Takie wnioski płyną z raportu "Zagraniczne wakacje Polaków 2023" Polskiej Izby Turystyki.

Wioska Oia na wyspie Santorini - Grecja (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak podano w raporcie, ten rok pokazał, że rynek turystyczny się rozwija, pojawiają się nowi organizatorzy, poszerza oferta. Oceniono, że kolejny sezon 2023/2024 zapowiada się równie, jeśli nie bardziej, obiecująco.

W raporcie wskazano wśród ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków są: Turcja (35,8 proc.), Grecja (18,5 proc.), Egipt (10,8 proc.), Bułgaria (8,4 proc.), Tunezja (6,8 proc.) oraz Hiszpania (5,0 proc.).

"Biorąc pod uwagę popularność Turcji jako kierunku, nie dziwi, że na pierwszym miejscu wśród regionów znalazła się Riwiera Turecka. Niezmiennym zainteresowaniem cieszą się także wyspy greckie" - wskazano w raporcie.

Wśród najpopularniejszych regionów turystycznych wymieniono: Riwierę Turecką (29,4 proc.), Hurghadę (6,3 proc.), Słoneczny Brzeg (6,2 proc.), Kretę (5,7 proc.), Riwierę Egejską (5,0 proc.) oraz Rodos (3,7 proc.).

"Z danych multiagentów wynika, że koszt rezerwacji wyniósł w 2023 roku 8721 zł (wzrost o 545 zł), natomiast koszt pojedynczej imprezy 3291 zł (wzrost o 379 zł), co daje skok rzędu 12,7 proc." - poinformowano.

Zaznaczono jednak, że liczba rezerwacji nie jest mniejsza, niż miało to miejsce rok temu i jest wyższa niż w 2019 r., czyli przed pandemią. Średnio liczba osób na jedną rezerwację - zauważono - wróciła do poziomu z roku 2021 i wyniosła 2,65 (w roku ubiegłym była na poziomie 2,8).

Szczyt sezonu na wyjazdy turystyczne Polaków - zgodnie z raportem - przypada na lipiec i sierpień, które w sumie stanowią 57,4 proc. wyjazdów, chociaż zaznaczano, że dane nie obejmują rezerwacji zakładanych w ostatnim tygodniu sierpnia i we wrześniu.

"Uwagę zwraca wysoki poziom rezerwacji na wrzesień (na tym etapie) - blisko 18 proc., na co wpływ ma fakt, że ceny ofert wrześniowych są atrakcyjniejsze. Jest to wzrost o prawie 3 p.p. w porównaniu do roku 2022" - stwierdzono.

Wzrosła liczba turystów wybierających all inclusive

Zaznaczono, że dane nie są pełne, "jako że raport obejmuje rezerwacje złożone do 21 sierpnia bieżącego roku, zatem wynik września z pewnością się poprawi".

Jak wynika z badania, na hotele 4- i 5-gwiazdkowe w tym roku zdecydowało się prawie 78 proc. klientów biur podróży, co oznacza lekki spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy odsetek ten sięgnął niemal 80 proc. "Wzrosła natomiast (o prawie 3 p.p.) liczba turystów wybierających wyjazd w opcji all inclusive - 86,97 proc. w porównaniu z 84 proc. z roku ubiegłego" - zauważono.

Zgodnie z raportem, 96,8 proc. klientów biur podróży zdecydowało się na podróż samolotem (wzrost o prawie 1,5 pp. rdr). Wyjazdy autokarowe w tym roku nie przekroczyły 1 proc., co daje najniższy wynik w okresie popandemicznym - podsumowano.