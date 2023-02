Co siódme dziecko w Polsce doświadcza wykorzystania seksualnego. Co piąte dotknięte jest przemocą fizyczną, psychiczną lub zaniedbaniem. Właśnie dla nich - i dla wspierających je dorosłych - otwarto w Sosnowcu Centrum Pomocy Dzieciom.

Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się w sosnowieckiej dzielnicy Kazimierz Górniczy. Powstało ono dzięki współpracy stowarzyszenia Moc Wsparcia i fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To pierwsza taka placówka w województwie śląskim i ósma w Polsce.

"Bardzo duże poczucie winy i wstydu"

Centrum jest miejscem, w którym specjaliści bezpłatnie udzielają wsparcia i prowadzą terapię dzieci pokrzywdzonych przestępstwem.

Co siódme dziecko w Polsce doświadcza jakiejś formy wykorzystania seksualnego. U nas trzy czwarte małych klientów to są dzieci po wykorzystaniu seksualnym - mówi Adrian Drdzeń, prezes stowarzyszenia Moc Wsparcia.

W Centrum Pomocy Dzieciom specjaliści pracują też z dziećmi, które doświadczyły przemocy fizycznej i psychicznej. Jak mówi Drdzeń, u niektórych dzieci rozwija się trauma, u innych występuje reakcja adaptacyjna polegająca na tym, że całkowicie zmieniają swoje zachowanie.

Objawem, który zawsze występuje u dziecka po doświadczeniu krzywdzenia, jest bardzo duże poczucie winy i wstydu - dodaje prezes Mocy Wsparcia. Terapia w Centrum Pomocy Dzieciom dobierana jest indywidualnie. Pracują tu psychoterapeuci, psychologowie, prawnik, pediatra. Planowana jest współpraca z psychiatrą.

Do Centrum Pomocy Dzieciom zgłaszają się dorośli, którzy reprezentują pokrzywdzonych. Zazwyczaj jest to rodzic. Musi to być rodzic niekrzywdzący czyli taki, który będzie dziecko wspierał w procesie zdrowienia - wyjaśnia Adrian Drdzeń.

W których miastach istnieją Centra Pomocy Dzieciom?

Centra Pomocy Dzieciom prowadzone przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę działają w Warszawie, Starogardzie Gdańskim i Gdańsku. Pozostałe powstały przy współpracy z lokalnymi organizacjami.

Uznaliśmy, że własnymi siłami nie jesteśmy w stanie tworzyć takich ośrodków. Ważne, żeby tworzyły je organizacje czy instytucje, które są znane w swoim mieście. Tak powstały następne - w Białymstoku, Głogowie, Wrocławiu, Lublinie. Teraz jest w Sosnowcu, a w marcu zostanie otwarty ośrodek w Nowym Targu - wylicza Beata Wojtkowska, członkini zarządu fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dodaje, że budżet warszawskiego CPD wynosi 1,5 mln zł., a 30 proc. tej kwoty pokrywa miasto. Ośrodek w Sosnowcu finansowany jest ze środków pozyskiwanych w ramach sieci CPD z różnych organizacji pozarządowych.

Na dzień dzisiejszy nie korzystamy ze środków samorządowych. W ramach współpracy miasto udostępniło nam przestrzeń. Dzięki temu możemy dzisiaj rozpoczynać działania - mówi Adrian Drdzeń.