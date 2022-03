Wojna na Ukrainie zmusza setki tysięcy mieszkańców tego kraju do ucieczki. Wiele osób znajduje schronienie w Sopocie. Aby skoordynować działania pomocowe i udzielić uchodźcom jak najlepszego wsparcia miasto stworzyło Centrum Wsparcia Ukrainy.

W centrum jest również świetlica dla najmłodszych. / materiały UMS /

Trzypiętrowy budynek, który został przeznaczony dla uchodźców, znajduje się w centrum Sopotu, przy al. Niepodległości 749 (wejście od ul. Marynarzy). W Centrum jest recepcja, pokoje sypialne, magazyn odzieży, artykułów kosmetycznych i higienicznych, a także żywności.

"Jest tam również świetlica, miejsce zabaw dla najmłodszych, pokoje do rozmów z psychologami czy wyciszenia, a także kawiarenka internetowa, żeby cudzoziemcy mogli nawiązać kontakt z rodziną" - informuje urząd.

Centrum jest czynne przez całą dobę, całodobowo działa także numer telefonu: 505 146 642. Punkt obsługują pracownicy i wolontariusze z Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, uchodźcom pomagają również m.in. pracownicy MOPS i MOSiR, a także Urzędu Miasta Sopotu.

Mamy także bazę sopocian, którzy w różnorodny sposób chcą pomagać naszym sąsiadom ze Wschodu. Bardzo dziękujemy za to, że tak wiele osób zadeklarowało wsparcie - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Teraz najbardziej potrzeba osób mówiących po ukraińsku czy po rosyjsku, które mogłyby pomóc przy przyjmowaniu obywateli Ukrainy u nas. Więc jeśli ktoś z Państwa mówi w tych językach i dysponuje wolnym czasem, to zapraszamy do kontaktu z Centrum, bo naprawdę rąk do pracy potrzebujemy bardzo wielu. Apelujemy także do pracodawców, którzy mają możliwość zatrudnienia osób z Ukrainy, żeby swoje oferty przesyłali na adres ukraina@sopot.pl - dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Jak działa pomoc dla Ukraińców w Sopocie?

Wszystkie osoby, które trafią do Centrum Wsparcia Ukrainy, są następnie kierowane do miejsc noclegowych przygotowanych przez miasto i tych udostępnionych przez osoby prywatne. Miasto zapewnia dowóz do tych miejsc oraz posiłki, wszelką pomoc prawną, psychologiczną czy związaną ze zdrowiem. Sopocki MOPS oferuje uchodźcom zasiłki celowe oraz usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.

"Sopot zwolni także rodziców/prawnych opiekunów z opłat za posiłki w stołówkach szkolnych oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci ukraińskich, które przybywały do nas od 24 lutego" - informują władze miasta.

Zbiórka darów

Obecnie najbardziej potrzebne są:

gumowe klapki dla dzieci i dorosłych,

suszarki do włosów,

pieluchy jednorazowe w różnych rozmiarach,

mokre chusteczki,

kremy pielęgnacyjne dla niemowląt, dziecięce płyny do kąpieli,

mleko w proszku, kaszki, słoiczki, tubki z owocami, serkami,

ręczniki papierowe,

papier toaletowy,

środki higieniczne (podpaski, tampony) i środki czystości (szczoteczki i pasta do zębów, mydło, szampon, szczotka itp.),

woda w butelkach.

Zbiórki są prowadzone z uwzględnieniem aktualnych potrzeb. Organizatorzy proszą, żeby nie przynosić już ubrań. / materiały UMS /

Te rzeczy można przynosić przez całą dobę do Urzędu Miasta w Sopocie, na dyżurkę Straży Miejskiej. Na tę chwilę nie jest już potrzebna żadna odzież.