​W Poznaniu stanęły pierwsze książkomaty Biblioteki Raczyńskich. Urządzenia instalowane są tam, gdzie poznaniacy mają gorszy dostęp do bibliotek. Czytelnicy będą mogli z nich korzystać prawdopodobnie za dwa miesiące.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Urządzenia pozwolą wypożyczać i oddawać książki tym, którzy nie zawsze mają bibliotekę po drodze. Biuro prasowe biblioteki poinformowało, że dotąd na poznańskich ulicach stanęło dziewięć książkomatów. Do końca stycznia pojawią się jeszcze dwa.

"11 urządzeń zapewni możliwość korzystania z oferty biblioteki nowym i dotychczasowym czytelnikom w tych częściach Poznania, gdzie brakuje jej placówek. Lokalizacje książkomatów to miejsca licznie odwiedzane przez mieszkańców, np. pętle tramwajowe lub okolice supermarketów" - podała Biblioteka Raczyńskich.



W każdym z urządzeń są 93 skrytki na książki, w skrytce można umieścić kilka publikacji. Niebawem rozpocząć się ma testowanie urządzeń, szkolenie bibliotekarzy i sprawdzanie procedur. Czytelnicy będą mogli korzystać z książkomatów w drugiej połowie marca. Wtedy też pojawią się dokładne instrukcje i zasady korzystania z urządzeń.



Biuro prasowe Biblioteki Raczyńskich podkreśliło, że książkomaty nie są usytuowane bezpośrednio przy bibliotecznych filiach, jak to jest w innych miastach, ale tam, gdzie mieszkańcy mają słabszy dostęp do filii bibliotecznych.



Koszt przedsięwzięcia to blisko 1,9 mln zł.