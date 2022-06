System kaucyjny w Polsce ma być bezparagonowy i przyjazny dla konsumenta; obejmie puszki aluminiowe o pojemności do 1 litra, szklane butelki do 1,5 litra oraz butelki plastikowe do 3 litrów – poinformował w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Ozdoba wyjaśnił, że system kaucyjny ma objąć jednorazowe i wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki PET do 3 litrów oraz puszki aluminiowe do 1 litra.



Pierwszy projekt zakładał objęcie kaucją butelek jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l.



Wiceminister poinformował, że ustawa dotycząca kaucji miałaby wejść w życie w 2023 roku, choć obowiązywać będzie okres przejściowy na przygotowanie samego systemu.