W niedzielę 29 sierpnia sklepy będą otwarte. To piąta handlowa niedziela w tym roku. W sklepach nadal obowiązuje noszenie maseczek i nowy limit osób - 1 osoba na 10 mkw.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku. W tym roku sklepy będą jeszcze otwarte w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in.:





w cukierniach,

lodziarniach,

na stacjach paliw płynnych,

w kwiaciarniach,

w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.



We wszystkich otwartych placówkach handlowych obowiązuje wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni.