Będzie miał 70 hektarów. Ma kosztować nawet 90 milionów złotych – w Lublinie w dolinie rzeki Bystrzycy powstanie Park Nadrzeczny. Będzie się ciągnął na trzykilometrowym odcinku w dzielnicy Wrotków. W planach plaże, ścieżki edukacyjne, punkty widokowe, amfiteatr w ruinach starego młyna i m.in. ponad 5 kilometrów ścieżek na podestach tak, aby można było wejść na podmokłe, bagienne tereny nad Bystrzycą.

Wizualizacja parku / UM Lublin /

Przy projektowaniu głównych obiektów (sceny, amfiteatru, kładek), urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury, postawiono na naturalne materiały konstrukcyjne i wykończeniowe. Na całej długości Parku zaprojektowano 7,5 km ścieżek spacerowych dla pieszych z nawierzchnią mineralną oraz 7,5 km ścieżek o nawierzchni asfaltowej dla rowerzystów. Po obu stronach rzeki, powstaną ścieżki rekreacyjne przeznaczone dla spacerowiczów i biegaczy, z pomostami dla wędkarzy i kajakarzy.

/ UM Lublin /

W koncepcji jest wyznaczonych 7 kładek tak, żeby połączyć położone obok osiedle z doliną Bystrzycy i parkiem. Kładki będą miały oryginalne i ciekawe kształty. Są to m.in. "wstęga" (w nawiązaniu do kształtu ulicy Żeglarskiej), "połamany trakt", "drewniany wodociąg" czy "koło młyńskie". Architekci zaprojektowali kładkę rekreacyjno-widokową przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, łączącą tereny dwóch plaż, czy wielopoziomową kładkę z funkcją tarasu widokowego. Charakter edukacyjny parku zapewnią przyrodnicze ścieżki przystosowane do realizacji programów edukacyjnych z miejscami do odpoczynku, placami w formie trawiastych polan z naturalnymi, żywymi ogrodzeniami oraz zacieniającymi je zadaszeniami.

/ UM Lublin /

Zachowane na wschodnim brzegu Bystrzycy ruiny dawnego młyna wykorzystano do zlokalizowania sceny z zapleczem i amfiteatrem wkomponowanym w naturalne zbocze.

Cztery wykonane z drewna punkty gastronomiczne wpasują się w krajobraz przyrodniczy. Ich kształty wzorują się na elementach środowiska naturalnego i pomyślane są jako miejsca spotkań i zabaw. W parku oznaczonych zostanie także 8 punktów widokowych.