W Krakowie zaprezentowano autobus elektryczny zasilany ogniwem wodorowym. "Pojazd posiada własną małą elektrownię. Jest zupełnie ekologiczny, bo z rury wydechowej wydostaje się tylko para wodna. Sam wodór, po oczyszczeniu, pozyskiwać można z polskich fabryk, w których jest efektem ubocznym produkcji. To ewidentnie przyszłość motoryzacji" - mówi Mariusz Szałkowski wiceprezes MPK w Krakowie. "To jest autobus elektryczny, tylko że w przeciwieństwie do zwykłych autobusów elektrycznych ten - oprócz małej baterii - posiada generator prądu, który zasilany jest wodorem" - dodaje Szałkowski.

