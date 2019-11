5 stycznia odbędą się przedterminowe wybory prezydenta Gliwic. O wydanym przez premiera rozporządzeniu w tej sprawie poinformował w piątek odpowiedzialny za współpracę z samorządami wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Wcześniejsze wybory w Gliwicach są konieczne, ponieważ dotychczasowy, wieloletni prezydent miasta Zygmunt Frankiewicz w ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, który jest załącznikiem do rozporządzenia, do 26 listopada można zawiadamiać komisarza wyborczego o powołaniu komitetów wyborczych. Termin zgłaszania miejskiej komisji wyborczej kandydatów upłynie 11 grudnia o północy. Głosowanie odbędzie się 5 stycznia od 7 do 21.

Był najdłużej urzędującym prezydentem

W związku z wygaśnięciem mandatu prezydenta Frankiewicza jego obowiązki do czasu wyborów przejął były marszałek woj. śląskiego i były wiceprezydent Gliwic Janusz Moszyński. O powołanie go na to stanowisko wnioskował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Premier Mateusz Morawiecki zaakceptował ten wniosek.

Zygmunt Frankiewicz wybrany w październikowych wyborach do Senatu, był najdłużej urzędującym prezydentem miasta w Polsce - rządził Gliwicami od ponad 26 lat. Startował jako kandydat Koalicji Obywatelskiej, uzyskując poparcie 61,1 proc.

Janusz Moszyński ma 63 lata. W latach 1990-2002 był gliwickim radnym, a na początku lat 90. oraz w latach 1998-2006 był wiceprezydentem Gliwic - jednym z zastępców Frankiewicza. W 2006 r. został marszałkiem woj. śląskiego z rekomendacji PO. Na początku 2008 r. został odwołany z tego stanowiska, po konflikcie wewnątrz śląskiej Platformy.

