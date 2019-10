W poniedziałek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do Senatu. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w nich 48 mandatów, Koalicja Obywatelska - 43, Polskie Stronnictwo Ludowe 3, a Sojusz Lewicy Demokratycznej - 2. Jest też czwórka senatorów, którzy zdobyli mandaty startując z własnych komitetów.

PKW podała wyniki wyborów do Senatu / Leszek Szymański / PAP



Do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości dostali się m.in. Stanisław Karczewski, Mieczysław Golba, Jan Maria Jackowski, Stanisław Ożóg, Zdzisław Pupa, Wojciech Skurkiewicz i Jacek Włosowicz. Koalicję Obywatelską będą w tej izbie reprezentować m.in. Bogdan Klich, Magdalena Kochan, Jerzy Fedorowicz, Zygmunt Frankiewicz, Antoni Mężydło, Adam Szejnfeld, Aleksander Pociej, Bogdan Zdrojewski i Barbara Zdrojewska.