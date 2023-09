W urzędzie miasta w Rybniku (woj. śląskie) powstało miejsce, do którego można przynosić czyste słoiki do ponownego wykorzystania - przekazuje tamtejszy magistrat. Jak podkreśla, "korzyść jest podwójna - Państwo mają porządek i miejsce na inne rzeczy, a Wspólny Stół (lokalna inicjatywa społeczna - red.) ekologiczne opakowanie na posiłek dla potrzebujących".

Kuchnia społeczna Wspólny Stół w Rybniku / M.Koczy Urząd Miasta Rybnik / Materiały prasowe

W urzędzie miasta powstało miejsce, do którego można przynosić czyste słoiki do ponownego wykorzystania. Krauzy - bo tak nazywają się słoiki w języku śląskim - przydają się we Wspólnym Stole, z którego potrzebujące osoby mogą zabrać gotowy posiłek do domu.

Dajmy krauzom drugie życie! Każdy uwolniony z czeluści domowych składowisk słoik można zostawić na parterze rybnickiego magistratu, w godzinach obsługi Klientów, w specjalnie przygotowanym koszu obok Wydziału Komunikacji. Korzyść jest podwójna - Państwo mają porządek i miejsce na inne rzeczy, a Wspólny Stół ekologiczne opakowanie na posiłek dla potrzebujących - tłumaczy Agnieszka Skupień, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Rybnika, cytowana na stronie internetowej rybnik.eu.

Czym jest "Wspólny Stół"?

Wspólny Stół to społeczna kuchnia działająca w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 30. Miejsce dostępne jest dla każdego - przede wszystkim dla osób ubogich i bezdomnych, ale także dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą się zaangażować w pomoc innym. Każdy może tam przygotować ciepły posiłek i spokojnie go zjeść.

Lokal wyposażony jest w podstawowe sprzęty przydatne podczas gotowania i zaopatrywany w produkty spożywcze umożliwiające przygotowanie pełnowartościowego posiłku. Można przynieść gotowy posiłek albo podzielić się produktami, z których można coś ugotować. Do dyspozycji użytkowników jest również wspólny kącik przeznaczony do odpoczynku, poczytania na miejscu książek i magazynów, czy skorzystania ze stanowiska komputerowego.

Duża część potraw powstaje z produktów uratowanych przed zmarnowaniem, przekazywanych do Wspólnego Stołu przez Bank Żywności, za pośrednictwem Fundacji "Byle do wiosny". Z tych produktów potrawy gotują na miejscu pracownicy OPS i wolontariusze, ale do Wspólnego Stołu jedzenie przygotowują też uczniowie klas gastronomicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, w ramach zajęć szkolnych. Nadwyżki żywności trafiają do nas także od restauratorów. Wspólny Stół się rozkręca, potrzebujemy coraz więcej słoików, dlatego zachęcamy do przyłączenia się do akcji "Uwolnij krauzy" - mówi Barbara Kazana z rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej.