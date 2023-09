Do 8 października posiadacze wąsów czy brody mogą zgłaszać do plebiscytu Złoty Wąs. Ma on wyłonić osobę mającą najciekawszy zarost. Jak przekonują organizatorzy, to dobra zabawa, ale też coś więcej. Bo poruszany jest przy tym temat profilaktyki męskich chorób.

Wąs jest tak naprawdę pretekstem do tego, żeby rozmawiać o męskiej profilaktyce chorób z rakiem prostaty na czele. Jest światowy wąsopadowy ruch. Czyli ruch ludzi, który polega na tym, że na przykład gwiazdy świata sportu czy rozmaici celebryci zapuszczają w listopadzie wąs. Nie tylko, żeby coś zmienić w swoim wizerunku, ale także po to, żeby ten wąs był przyczynkiem do rozmowy, że mężczyźni powinni się badać - mówi Marcin Janiszewski z Fundacji Forum Mężczyzn.

Dodaje, że "tak jak mówią eksperci Fundacji Forum Mężczyzn, po ukończeniu odpowiedniego wieku - w przypadku, jeżeli ktoś miał w rodzinie historię chorób nowotworowych nawet po 40 roku życia - każdy mężczyzna powinien iść do urologa mniej więcej raz w roku". I być pod stałą opieką poradni urologicznej, żeby zapobiec ewentualnemu nowotworowi prostaty. Ponieważ rak prostaty ma to do siebie, że odpowiednio wcześnie wykryty daje naprawdę duże szanse na na powrót do zdrowia - zaznacza.

Chcemy przy okazji akcji plebiscytu na najlepszy zarost opowiadać mężczyznom, uświadamiać to, jak mogą w łatwy sposób zadbać o swoje zdrowie i chcemy też zerwać z tematami tabu. Głośno mówić, że jest coś takiego jak samobadanie jąder. Chyba wszyscy wiedzą, że jest samobadanie piersi, które wykonują kobiety. Dziewczyny uczą się tego w szkole. Niestety chłopców nie uczy się badania jąder. Rak jąder może powiększać swoją objętość bardzo szybko. I jego odpowiednio szybkie wykrycie też może być kluczowe - zauważa Janiszewski.

Zgłoś się do plebiscytu

Złoty Wąs to jest taka akcja, która ma z jednej strony na celu profilaktykę męskich chorób, a z drugiej strony po prostu dobrą zabawę. Plebiscyt polega na tym, że wysyłamy swoje zdjęcie za pomocą formularza na stronie internetowej. Te zdjęcie będziemy je zbierać do 8 października. Później konkursowe jury i kapituła konkursowa wybiera 6 finalistów z najciekawszym zarostem. Zapraszamy ich do Wrocławia na niedzielę 15 października. Tam panowie biorą udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej - tłumaczy Marcin Janiszewski.

3 listopada rozpoczyna się głosowanie. Chodzi o to, który wąs zbierze najwięcej głosów. Więc panowie mogą śmiało, czy to w swoich mediach społecznościowych, czy po prostu wśród znajomych rozgłaszać i informować o tym, że konkurują w takiej kategorii. Zwycięzca otrzyma atrakcyjne nagrody i statuetkę Złotego Wąsa. Dla wszystkich finalistów są pakiety darmowych badań profilaktycznych. A każdy z głosujących otrzymuje zniżkę na takie badania profilaktyczne. Te badania profilaktyczne również co roku w ramach akcji rozdajemy. Przez kilka lat rozdaliśmy około 1,5 tysiąca takich badań - podaje.