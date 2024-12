Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed oszustami rozsyłającymi maile, które rzekomo mają pochodzić od komendanta głównego policji i ministra sprawiedliwości. Celem może być kradzież danych.

CBZC informuje o kolejnej aktywności cyberprzestępców. Polega ona na rozsyłaniu wiadomości mailowych rzekomo pochodzących od komendanta głównego policji i ministra sprawiedliwości.

Z treści maila wynika, że osoba, która go otrzymała, powinna natychmiast odpowiedzieć na wezwanie znajdujące się w załączniku. Jest to pismo, z którego wynika, że adresat wiadomości jest podejrzany o dokonanie przestępstw związanych z pornografią. Jest też wezwanie do odpowiedzi na ten list.

Nadawcy podpisują się jako komendant główny policji Marek Boroń i minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podkreśla, że to próba oszustwa i zastraszenia odbiorcy, a celem może być kradzież danych. Policja zaznacza, że nawet jeśli ktoś popełnił przestępstwo, to o wszczęciu postępowania czy wezwaniu do złożenia wyjaśnień nie jest informowany przez pocztę elektroniczną.

Ponadto dołączone do maila pliki mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, dlatego zalecamy nie otwierać takich załączników - ostrzega policja.