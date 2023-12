Bardzo duże utrudnienia - po ataku zimy - na kolei. 231 minut, czyli prawie 4 godziny opóźnienia miał o godz. 10 pociąg z Przemyśla do Świnoujścia.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sztykiel, utrudnienia są przede wszystkim na południu kraju, na Podkarpaciu.

Pociąg Intercity Grottger z Przemyśla do Wrocławia ma niemal 150 minut opóźnienia. Z kolei z Przemyśla do Gdyni - 62 minuty, a z Wrocławia do Przemyśla - opóźnienie - o godz. 10 - wynosiło 110 minut.

Problem występuje na trasie kolejowej 91, czyli relacji Kraków - Medyka. W okolicy Przeworska i Łańcuta udało się uruchomić jeden z dwóch torów - mówi RMF FM rzecznik prasowy PKP Intercity Cezary Nowak.

Tam mieliśmy do czynienia z opadami marznącego deszczu i śniegu, co powodowało oblodzenie sieci trakcyjnej i brak możliwości przejazdu pojazdami elektrycznymi z pantografami - tłumaczy.

Sporo problemów też w Wielkopolsce. 230 minut opóźnienia o godz. 10 iał pociąg z Poznania do Ustki, a ten z Poznania do Kostrzyna - 55 minut.

Warto więc zajrzeć przed podróżą na Portal Pasażera , gdzie znajdziecie informacje o utrudnieniach.