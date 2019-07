Od dziś rodzic każdego dziecka może składać wniosek o 500 plus - niezależnie od tego, ile ma dzieci. Pojawili się już oszuści, którzy próbują przejąć te pieniądze, przejąć dane albo naciągnąć rodziców na prowizje.

Od dziś wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko można składać tylko przez internet / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Oszuści w internecie albo w rozwieszanych na ulicach ogłoszeniach oferują pośrednictwo w załatwianiu 500 plus. Zapraszają do podania danych, obiecują, że całość przyspieszą, że pomogą rozwiać wątpliwości.

Jak ostrzega dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, po pierwsze za tę pomoc naciągacze mogą chcieć prowizji. Po drugie mogą zabrać nam pieniądze. Po trzecie mogą pozyskać nasze wszystkie dane osobowe, które potem wykorzystają na przykład do wzięcia kredytu na nasze nazwisko.

Od dziś wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko można składać tylko przez internet. Papierowo, w urzędzie będziemy mogli to robić dopiero od sierpnia.

Każdy, kto chce złożyć wniosek online, może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień, świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Z kolei złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za lipiec i sierpień.

Od dziś można też składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną

Od 1 lipca można także składać wnioski online o tzw. wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Świadczenie jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.



Świadczenia z programu "Dobry start" mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu "Rodzina 500 plus". Wnioski można składać online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.



Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz na dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.