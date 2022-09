Uwaga na oszustów internetowych podających się za szefa policyjnego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wysyłają oni maile, które rzekomo pochodzą od policji, a w rzeczywistości są próbą wyłudzenia danych i pieniędzy.

/ RMF FM

W mailu od oszustów jest krótka informacja. Wynika z niej, że wobec osoby, która go dostała, ma się rzekomo toczyć postępowanie w związku z bliżej nieokreślonym przestępstwem. Szczegóły co do zarzutów są zawarte w załączniku. To pułapka, bo według policjantów może to być złośliwe oprogramowanie służące do kradzieży danych.

Dlatego w żadnym razie załącznika nie należy otwierać. Oszuści, chcąc się uwiarygodnić, podpisują informację nazwiskiem szefa Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ale, jak informują policjanci, nawet jeśli ktoś popełnił przestępstwo, policja nigdy nie kontaktuje się z nim na pośrednictwem poczty elektronicznej.