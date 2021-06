W płockim ogrodzie zoologicznym urodziły się dwie pantery śnieżne. Jak ogłosiła w piątek placówka, bliźniacze kocięta, które przyszły tam na świat, to samce. Pantery śnieżne objęte są Europejskim Programem Hodowli Gatunków Zagrożonych Wyginięciem.

"Maleństwa mają obecnie 6 tygodni i zaczynają wychodzić na zewnątrz. Podobnie jak u tygrysów, pierwszy okres spędziły wyłącznie z matką w specjalnie przygotowanym kotniku" - czytamy na stronie internetowej ogrodu zoologicznego w Płocku. Placówka podkreśla, że pantery śnieżne hoduje 86 ogrodów zoologicznych w Europie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy urodziło się jedynie 18 osobników w 7 placówkach.

W warunkach naturalnych pantery śnieżne zamieszkują Himalaje, Wyżynę Tybetańską i górskie pasma środkowej Azji. Po ciąży trwającej u panter śnieżnych 90 do 110 dni samica rodzi jedno do pięciu młodych, które pozostają z matką przez pierwszy rok życia. Zwierzęta tego gatunku w hodowli żyją około 20 lat, a w naturze 10 do 12 lat.

Ogród Zoologiczny w Płocku uczestniczy w ochronie pantery śnieżnej w środowisku naturalnym.

