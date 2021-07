Dla Mazowsza, Lubelszczyzny oraz części Ziemi Świętokrzyskiej, Małopolski i Podkarpacia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna może sięgnąć tam 31 stopni. W niektórych rejonach mogą też pojawiać się burze z gradem oraz silne deszcze.

Zdj. ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Alert o upale - w zależności o obszaru - obowiązuje nawet do wtorku. Na terenach nim objętych prognozuje się upały, w czasie których temperatura maksymalna w dzień będzie wahać się między 28 a 31 stopniami Celsjusza, natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 20 st. Celsjusza.

Ostrzeżenia obejmują cały teren Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Za wyjątkiem terenów górskich upalnie będzie też na Podkarpaciu oraz w zachodniej części województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Jeśli chodzi o burze, to Instytut ostrzega przed nimi tylko na zachodzie woj. lubuskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami może spaść grad.

IMGW wydało także alert o silnym deszczu dla zachodniej części Małopolski, Śląska, Opolszczyzny i wschodu Dolnego Śląska. Tam, według prognoz, wystąpią opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, ale okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 l/mkw. do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h - ostrzega Instytut.