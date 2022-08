Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 15 województw, a przed upałami dla pięciu regionów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla południowych powiatów woj. zachodniopomorskiego, całego woj. lubuskiego i północnej i wschodniej części woj. dolnośląskiego.

Burze z gradem mogą też wystąpić w woj. kujawsko-pomorskim, opolskim, łódzkim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, a także w części Mazowsza, woj. pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Według synoptyków w tych regionach mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami wydano natomiast dla woj. podlaskiego, lubelskiego, wschodniej części Mazowsza i wschodnich powiatów woj. podkarpackiego. W tych miejscach temperatura w dzień może osiągnąć 32 st. C.



Dla części woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego wydano natomiast alerty drugiego stopnia przed upałami. Tutaj termometry mogą wskazać ponad 32 st. C.