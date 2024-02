Sprawa odblokowania granicy powinna zostać rozwiązana do 28 marca, w przeciwnym razie Ukraina może zastosować środki odwetowe na przejściach granicznych - zapowiedział szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal. Poinformował, że obecnie po obu stronach granicy w kolejkach stoi 9 tys. ciężarówek.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal / Viacheslav Ratynskyi / PAP

Agencja Reutera poinformowała, że na granicę z Polską przybył premier Ukrainy Denys Szmyhal i ukraińska grupa robocza, aby omówić z polskim rządem kwestię rolniczych protestów.

Ultimatum premiera Ukrainy

Jak powiedział premier Szmyhal, "dziś publicznie zwracamy się do naszych polskich kolegów". Do polskich rolników, do wszystkich Polaków.(...) Po pierwsze przez ostatnich pięć miesięcy Ukraina nie sprzedaje swojego zboża na polskim rynku. Zero. W ogóle. Ukraina nie sprzedaje swojej kukurydzy, ziaren słonecznika i rzepaku na polskim rynku - podkreślił.

Szmyhal zaznaczył, że ukraiński rząd 16 września 2023 roku podjął decyzję o licencjonowaniu eksportu części produktów rolnych. Czyli bez zgody Polski teraz niemożliwe jest eksportowanie zboża, kukurydzy, rzepaku i słonecznika na polski rynek. Teraz takich zezwoleń nie ma i w związku z tym eksportu też nie ma - kontynuował premier.

Szef rządu oświadczył, że ukraińskie zboże jest przewożone przez Polskę wyłącznie tranzytem. Poinformował, że obecnie przez polską granicę przechodzi 5 proc. ukraińskiego eksportu rolnego, a główny szlak eksportowy to tzw. korytarz zbożowy prowadzący przez Morze Czarne.

Premier Szmyhal przedstawił dziś plan, składający się z pięciu kroków, którego celem jest odblokowanie granicy.

Jednym z jego punktów jest utworzenie trójstronnego sztabu, obejmującego Polskę, Ukrainę i Komisję Europejską, na czele którego stanęliby ministrowie rolnictwa obu krajów i przedstawiciel Komisji Europejskiej. Do pracy sztabu miałyby zostać zaangażowane ukraińskie i polskie organizacje rolników.

Zapowiedział, że jeśli sprawa odblokowania granicy nie zostanie rozwiązana do 28 marca, Ukraina może zastosować środki odwetowe na przejściach granicznych.

Grupa robocza ukraińskiego rządu na granicy z Polską / Handout / East News/AFP

Co jeszcze powiedział Szmyhal na granicy?

Dziś Ukraina i Polska pozostają dobrymi partnerami i sojusznikami. Strategicznymi sojusznikami. Jednak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy żyjemy w warunkach stałej blokady ukraińskiej granicy ze strony Polski. Blokady, uderzającej w naszą gospodarkę i nasze możliwości lepszej obrony - powiedział Szmyhal, cytowany z kolei przez agencję Interfax-Ukraina.

Jak dodał, miesiąc temu strony zgodziły się co do tego, że blokada granicy szkodzi obu krajom i nie można dopuścić do podobnych incydentów. Minął miesiąc i znowu wracamy do tego punktu. Ale teraz widzimy jawne prowokacje. Zdajemy sobie sprawę z trudności, z którymi mierzy się polski rząd. I jesteśmy gotowi, by pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Wychodzimy naprzeciw - podkreślił szef rządu Ukrainy.

Powiedział, że prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował władzom Polski "platformę do rozmów i znalezienia kompromisu". Tu, na granicy. Jako równi partnerzy i sojusznicy. I rząd Ukrainy dzisiaj jest tutaj. Ale niestety takie spotkanie z polskimi członkami rządu dzisiaj się nie odbyło - przekazał Szmyhal.

Zapowiedź wizyty

Informację o wizycie przedstawicieli rządu Ukrainy na polsko-ukraińskiej granicą przekazał w godzinach popołudniowych prezydent Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej z premier Danii Mette Frederiksen.

Nasz premier (Denys Szmyhal) wraz z odpowiednimi ministrami zajmującymi się eksportem, importem, handlem, odpowiedzialnymi za logistykę, infrastrukturę, rolnictwo, z szefami służby granicznej - ta grupa pod przewodnictwem premiera będzie dziś na granicy z Polską - cytuje Zełenskiego ukraińska agencja Ukrinform.

Prezydent dodał, że "to, czy polscy koledzy tam będą, to ich osobista decyzja, my nie możemy tam być jutro. Jutro mamy dwa lata tej walki, dwa lata wojny".