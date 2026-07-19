Ukrainka pokazała zniszczony samochód. „Welcome to Poland”

Ukrainka pokazała zniszczony samochód
Nagranie opublikowane w serwisie X na kanale NEXTA przedstawia Ukrainkę prezentującą swój samochód pokryty obraźliwymi napisami.
Welcome to Poland - mówi na początku filmu, po czym obchodzi pojazd, prezentując zniszczenia.
Na karoserii widać ksenofobiczne i wulgarne hasła, w tym napisy wzywające właścicielkę auta do opuszczenia Polski. Nie wiadomo na razie, kto odpowiada za zniszczenie pojazdu ani czy sprawa została zgłoszona organom ścigania.
Antyukraińskie incydenty w Polsce
Zdarzenie wpisuje się w serię incydentów wymierzonych w obywateli Ukrainy, do których doszło w ostatnich dniach.
Szczególne poruszenie wywołała sytuacja w autobusie miejskim w Bielsku-Białej, gdzie 54-letni mężczyzna - pracownik MZK - zaatakował słownie trzy Ukrainki, w tym dwie nastoletnie dziewczynki. Dzieci miały usłyszeć wulgarne wyzwiska oraz wezwania do opuszczenia Polski. Po zgłoszeniu sprawy funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego.
Policja postawiła zarzuty
54-latek usłyszał zarzuty znieważenia Ukrainek oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z pokrzywdzonych. Postępowanie prowadzą śledczy.