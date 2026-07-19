Ukrainka pokazała zniszczony samochód. „Welcome to Poland”

RMF24

Antyukraiński incydent w Warszawie. Samochód należący do Ukrainki został pomalowany ksenofobicznymi i wulgarnymi napisami - wynika z nagrania opublikowanego przez kanał NEXTA. To kolejne w ostatnich dniach tego typu zdarzenie w Polsce. „Wecome to Poland” - komentuje kobieta.

Ukrainka pokazała zniszczony samochód

Nagranie opublikowane w serwisie X na kanale NEXTA przedstawia Ukrainkę prezentującą swój samochód pokryty obraźliwymi napisami.

Welcome to Poland - mówi na początku filmu, po czym obchodzi pojazd, prezentując zniszczenia.

Na karoserii widać ksenofobiczne i wulgarne hasła, w tym napisy wzywające właścicielkę auta do opuszczenia Polski. Nie wiadomo na razie, kto odpowiada za zniszczenie pojazdu ani czy sprawa została zgłoszona organom ścigania.

Antyukraińskie incydenty w Polsce

Zdarzenie wpisuje się w serię incydentów wymierzonych w obywateli Ukrainy, do których doszło w ostatnich dniach.

Szczególne poruszenie wywołała sytuacja w autobusie miejskim w Bielsku-Białej, gdzie 54-letni mężczyzna - pracownik MZK - zaatakował słownie trzy Ukrainki, w tym dwie nastoletnie dziewczynki. Dzieci miały usłyszeć wulgarne wyzwiska oraz wezwania do opuszczenia Polski. Po zgłoszeniu sprawy funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego.

Policja postawiła zarzuty

54-latek usłyszał zarzuty znieważenia Ukrainek oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z pokrzywdzonych. Postępowanie prowadzą śledczy.