Dziś na grobach żołnierzy AK i w miejscach pamięci, płoną światła nadziei. 80 lat temu, 14 lutego 1942 roku, rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przemianowany w Armię Krajową.

Akcja Światło dla Bohatera z AK to najważniejszy element obchodów poniedziałkowego jubileuszu.

Zwracam się do wszystkich, ale przede wszystkim do młodych: weźcie udział! - apeluje Teresa Stanek ps. Mitsuko, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK - Sprawdźcie, gdzie najbliżej was jest takie miejsce, w którym będziecie mogli postawić światło. Niech to światło będzie dowodem pamięci i nadziei.

W Polsce i poza jej granicami żyje ok. 1600 żołnierzy Armii Krajowej. Każdego roku ta liczba zmniejsza się, dlatego tak ważne jest słuchanie świadków tamtych wydarzeń.

Jesteśmy ostatnimi żołnierzami, którzy przekażą jeszcze pamięć żywą, nie książkową, nie elektroniczną - tłumaczy prezes Teresa Stanek - Jesteśmy ostatnimi kartkami, trochę pożółkłymi, trochę suchymi, ale one się jeszcze przewracają. To, co my mówimy, jest prawdziwe. Nie napisane, przetworzone, tylko prawdziwe - dodaje.

"Wierzę, że pamięć o nas będzie dłużej trwała"

W przekazywane przez kombatantów historie wsłuchują się m.in. harcerze.

To że możemy żyć teraz w wolnej Polsce, zawdzięczamy właśnie tym ludziom - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM Adam Grzybowski z 301. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. rtm. Witolda Pileckiego - Ta pamięć powinna być cały czas podtrzymywana przez nowe pokolenia.

Okazją do poznania historii bez wątpienia są rocznice. W 80-lecie przemianowania ZWZ na AK Teresa Stanek dzieli się swoim marzeniem, które pomogłoby w zachowaniu pamięci o żołnierzach Armii Krajowej.

Mam taką nadzieję, że wreszcie doczekamy się, że Dzień Armii Krajowej, Święto Armii Krajowej, zostanie wpisane do polskiego kalendarza. Wtedy będzie wiadomo, jak zajrzymy, że to jest Dzień Armii Krajowej. Wierzę, że wtedy pamięć o nas będzie dłużej trwała- mówi Teresa Stanek.

Uroczystości z okazji 80-lecia AK

Część obchodów związanych z 80. rocznicą przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową została przeniesiona na kolejne miesiące, z powodu trwającej V fali pandemii Covid-19. Kiedy spadnie liczba zakażeń, w planach jest organizacja uroczystości z udziałem kombatantów.

14 lutego od godz. 17.00 na elewacji stadionu PGE Narodowy w Warszawie zostanie wyświetlone hasło "AK - z miłości do Polski". Z okazji rocznicy Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowało wystawę dotyczącą najistotniejszych faktów związanych z polskim podziemiem. Pierwszy raz zostanie zaprezentowana 14 lutego na placu Szczepańskim w Krakowie.

Największe podziemne wojsko w Europie

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową. Pierwszym dowódcą AK został komendant główny ZWZ, gen. Stefan Rowecki "Grot". Przemianowanie ZWZ na AK. znacząco podniosło rangę sił zbrojnych w kraju. Dowódcy podziemnego Wojska Polskiego powinny zostać podporządkowane wszystkie inne niepodległościowe organizacje wojskowe.

W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem. W 1944 r. jej liczebność sięgała ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy.

Walka prowadzona przez AK była rozwijana na skalę niespotykaną w żadnym innym kraju okupowanej Europy. Wyróżniała ją ogromna różnorodność działań: wywiad, kontrwywiad, dywersja, niepodległościowa propaganda, łączność kurierska i radiowa, szkolenie kadr, legalizacja, pozyskiwanie broni, produkcja środków walki, a także obecność konspiracyjna w obozach jenieckich i obozach zagłady.