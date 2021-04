W trakcie pandemii Polacy znacznie ograniczyli aktywność fizyczną. Przyczyniło się to w dużym stopniu do tycia mieszkańców naszego kraju. Aż 42 proc. z nas przybrało na wadze średnio 5,7 kg – wynika z sondażu Ipsos Covid 365+. Nadwaga znacznie przyczynia się do cieższego przebiegu Covid-19.

Otyłość zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 /pixabay.com /Pixabay

