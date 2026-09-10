Tusk otrzymał raport od CIA. Wspomniał o groźnej sytuacji z nocy

RMF24

Szef CIA John Ratcliff dostarczył premierowi Donaldowi Tuskowi „dość precyzyjny raport” dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. „Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej” – zaznaczył premier w Bratysławie. Szef rządu opowiedział też o groźnej sytuacji, do której miało dojść w czwartek w nocy i uniknięciu zagrożenia „dla jednego z przejść granicznych”.

Donald Tusk uczestniczył dziś w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i premiera Irlandii Micheala Martina w Bratysławie. Po spotkaniu, mówiąc o kwestiach bezpieczeństwa Polski, poinformował, że w ostatnich godzinach „otrzymał dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach”.

Tak jak już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej - podkreślił.

Przejścia graniczne newralgicznym punktem?

Szef rządu przekazał też, że w czwartek w nocy - dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb - „udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych”. Dodał, że Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii.

Spodziewamy się tego typu akcji, także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce - przyznał Tusk. Jak zaznaczył, w czwartek „w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź, skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje, (...) także na sabotaż wewnętrzny”.

To nie jest tak, że Polska potrzebuje pomocy Unii Europejskiej w tej kwestii, tylko my wykonujemy najtrudniejsze zadanie w tej chwili dla całej Europy - nie tylko dla siebie. Przepraszam, że tak powiem nieładnie - nikt tu łaski nikomu nie robi, tylko wszyscy musimy o to wspólnie zadbać. Bo to jest kwestia bezpieczeństwa całej Unii - podkreślił Tusk.

Szef CIA w Rosji

Pod koniec sierpnia CIA John Ratcliffe przebywał z wizytą w stolicy Rosji, gdzie odbył rozmowy z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

We wtorek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że odbył „bardzo ważną rozmowę” z szefem CIA, ale nie zdradził tematu rozmów.

W czwartek MSZ Mołdawii oskarżyło Rosję o celowy atak na ukraińską część przejścia granicznego Tudora–Starokozacze oraz próbę usprawiedliwienia ataku fałszywymi twierdzeniami o rzekomym transporcie broni z Mołdawii do Ukrainy.

Do ataku doszło w nocy z 8 na 9 września. Rosja zaatakowała ukraińską część przejścia granicznego, a dwa kolejne drony spadły w jego pobliżu. Uszkodzona została infrastruktura punktu kontrolnego, a jego funkcjonowanie zostało czasowo wstrzymane. Według władz Mołdawii w wyniku ataku zginęło dwóch obywateli Ukrainy, a kilka osób zostało rannych, w tym obywatel Mołdawii. W środę Kiszyniów potępił rosyjski atak i wyraził solidarność z Kijowem.