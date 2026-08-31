Trzy scenariusze po zatrzymaniu Radosława P. Najgorszy może uderzyć w polskich olimpijczyków

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Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława P. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Są trzy scenariusze. W najgorszym przypadku możliwe byłoby nawet zawieszenie polskich sportowców.

MKOl reaguje na zatrzymanie Radosława P.

Z opublikowanego przez Onet listu wiceprezesa PKOl Tomasza Chamera do członków PKOl wynika, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje trzy rozwiązania kryzysu.

„Pierwszym i najkorzystniejszym byłaby samodzielna rezygnacja Radosława P. z funkcji prezesa komitetu. Ten temat definitywnie zamknąłby wszelkie wątpliwości MKOl wobec całej sytuacji. Trudno jednak spodziewać się, że P. podejmie taki krok, skoro nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i przekonuje, że jest ofiarą politycznej gry” - pisze cytowany przez portal Chamera.

Wewnętrzny list PKOl. Trzy scenariusze dla Radosława P.

Jako drugie rozwiązanie Chamera wskazuje podjęcie przez organy PKOl „decyzji o zawieszeniu bądź odwołaniu prezesa”. „Pierwszym krokiem musi być spotkanie zarządu, a prawnicy podkreślają, że zarówno art. 18., jak i 21. statutu pozwalają odwołać P. ze względu na szkody i naruszenie dobrego imienia PKOl, albo niemożność dalszego pełnienia tej funkcji” - zwraca uwagę Chamera.

Według wiceprezesa PKOl, trzeci scenariusz „najbardziej ryzykowny” - „interwencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego”.

„Jeśli PKOl nie zdoła samodzielnie uporządkować swoich problemów, MKOl może nawet zawiesić nam prawa członkowskie, a co za tym idzie – polscy sportowcy nie mogliby uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich, także tych młodzieżowych” - pisze cytowany przez Onet Chamera.

Radosław P. z zarzutami

Prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Zgodnie z Kodeksem karnym za pierwszy zarzut grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności, za drugi - kara grzywny, ograniczenia wolności lub do dwóch lat pozbawienia wolności. Radosław P. został aresztowany na trzy miesiące.

Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, kto jest winny - komentował Radosław P. w rozmowie z dziennikarzami.