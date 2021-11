​Nad Soliną trwa budowa atrakcji turystycznej, w której już latem przyszłego roku będzie można spędzić wyjątkowo czas. To właśnie tutaj Polskie Koleje Linowe budują kolej gondolową i wieżę widokową.

Nad Soliną trwa budowa kolei gondolowej / Polskie Koleje Linowe /

Nad Soliną trwa budowa kolei gondolowej. Jej uruchomienie planowane jest latem przyszłego roku. Powstały już budynki stacji oraz wszystkie pięć podpór.

Podpora nr 3 liczy 75 metrów i jest największą tego rodzaju konstrukcją w Polsce. Wraz z nią zostały postawione także pozostałe cztery podpory kolei linowej o wysokości: 48, 28, 19 i 17 metrów. W kolejnych etapach budowy planowane są prace związane z rozciąganiem liny. Roboty zaplanowano jeszcze w tym roku.

Solina dzięki pięknej przyrodzie Bieszczad i monumentalnej zaporze, a już wkrótce, także kolei widokowej pokaże nam, jak ogromną siłę natury ma to miejsce. Chcemy zadbać o każdy szczegół tak, by nowa atrakcja turystyczna w Solinie była sposobem na poznanie i odkrycie tego miejsca na nowo i z innej perspektywy - mówi mediom Daniel Pitrus, prezes zarządu PKL.





Aktualny postęp prac budowy nad Soliną /Polskie Koleje Linowe /

Natomiast w przyszłym roku dokończona zostanie konstrukcja wieży widokowej, wykonane zostaną prace elewacyjne i wykończeniowe, a także zagospodarowany zostanie teren ośrodka PKL Solina. Zgodnie z planem będzie on dostępny dla turystów już latem przyszłego roku. Koszt inwestycji to ponad 100 mln zł.

Trasa gondoli

Nad Soliną trwa budowa kolei gondolowej / Polskie Koleje Linowe /

Podróż kolejką gondolową rozpocznie się od stacji Plasza, która będzie zlokalizowana powyżej deptaka prowadzącego do korony zapory. Stąd turyści w 8-osobowych wagonikach ruszą w 1,5-kilometrową trasę do stacji zlokalizowanej na górze Jawo. Podczas podróży kolejką będzie można podziwiać zaporę oraz pięknie położone Jezioro Solińskie.



W najwyższym punkcie spód wagonika znajdzie się ponad 100 metrów nad ziemią. Najwyżej w Polsce.

Na pewno ta wysokość przyczyni się do niezwykłych doznań osób, które będą jeździć koleją. Dla tych, którzy nie są przyzwyczajeni do takich przestrzeni, będą to doznania zapierające dech w piersiach - przekonuje Daniel Pitrus, prezes Polskich Kolei Linowych.