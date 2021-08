To będzie trudny początek tygodnia dla mieszkańców Warszawy. W poniedziałek rozpoczynają się prace przy przebudowie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. A w związku z budową nowych stacji II linii metra na Bemowie nieczynne będą wolskie stacje podziemnej kolejki - Księcia Janusza, Młynów i Płocka.

W związku z rozpoczynającymi się pracami przy przebudowie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej, przy parku Agrykola, od jutra zwężona zostanie jezdnia po południowej stronie drogi, a samochody ciężarowe pojadą objazdami. Utrudnienia potrwają ponad dwa lata.

Najpierw drogowcy będą naprawiać wiadukt północny - w stronę centrum. W związku z tym na sąsiednim wiadukcie wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. By było to możliwe jezdnia musi zostać poszerzona, kosztem m.in. istniejącego buspasa.

W poniedziałkowy ranek, na jezdni alei Armii Ludowej w stronę Pragi, na odcinku od placu Na Rozdrożu do rejonu ulicy Łazienkowskiej, rozpoczną się prace związane z wyłączaniem z ruchu istniejącego buspasa i zwężaniem pozostałych dwóch pasów jezdni. Dla ruchu ogólnego dostępny będzie skrajny lewy pas. Prawy pas stanie się buspasem, dostępnym również dla karetek, pojazdów MTON, taksówek oraz motocykli.



Pojawi się też ograniczenie tonażowe dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Objazd dla tych aut zostanie poprowadzony ulicami Puławską i Goworka oraz alejami Ujazdowskimi lub ulicami Waryńskiego i Spacerową do ulic Gagarina i Czerniakowskiej.

Trasę będzie można także ominąć jadąc: aleją Niepodległości, Wilanowską, Trasą Siekierkowską i Czerniakowską. Ograniczenia nie dotyczą pojazdów budowy, służb miejskich i zaopatrzenia.



Cytat Możliwość przejazdu Trasą Łazienkowską chcemy zachować przez cały czas trwania inwestycji. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów, północnego, przejazd będzie możliwy po wiadukcie południowym. Następnie ruch zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt północny i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części drogi - przekazał wykonawca remontu Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Wprowadzane w poniedziałek zmiany mają obowiązywać do końca wakacji. Następnie, do czasu zamknięcia wiaduktu północnego, powróci dotychczasowa organizacja ruchu.



Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej potrwa do marca 2024 r. Koszt prac budowlanych to 87,5 mln zł. Na odcinku trasy o długości ok. 400 metrów, poza nowymi jezdniami, pojawią się m.in. ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie, które poprawią dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także nowoczesne oświetlenie.

Przez 11 dni nieczynne będą trzy stacje metra na Woli

Prace przy przebudowie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej w Warszawie to niejedyny problem.

W związku z budową nowych stacji II linii metra na Bemowie, od poniedziałku 16 sierpnia do piątku 27 sierpnia, nieczynne będą wolskie stacje podziemnej kolejki - Księcia Janusza, Młynów i Płocka.





Cytat Między 16 a 27 sierpnia ruch pociągów na tej linii będzie odbywać się w skróconej pętli: Rondo Daszyńskiego - Trocka - Rondo Daszyńskiego. Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa częstotliwość kursowania pociągów - poinformował stołeczny ratusz.

Ma zostać uruchomiona zastępcza linia autobusowa ZM2. Autobusy zastępcze będą kursowały na trasie Rondo Daszyńskiego, Prosta, Kasprzaka, Płocka, Górczewska, Osiedle Górczewska. W godzinach szczytu uruchomione zostaną dodatkowe kursy skrócone do przystanku Metro Księcia Janusza.



W trakcie wyłączenia stacji Księcia Janusza i Młynów przeprowadzone będą tam prace związane z usunięciem wad i usterek posadzek na peronach. Jak zaznacza ratusz, roboty wykonywane będą w ramach obowiązującej rękojmi.



Prace na budowie II linii metra weszły w kolejną fazę

Chodzi o odcinek bemowski. Udało się połączyć torowisko ze stacją Księcia Janusza.



Cytat Scalona została nie tylko nawierzchnia torowa, ale również szyny prądowe oraz koryta kablowe dla przyszłych instalacji. Zainstalowano także bramy rolowane na komorze demontażowej, która oddziela stację Księcia Janusza od budowanego odcinka. Prace te prowadzono przy zachowaniu ruchu pasażerskiego na funkcjonujących obecnie stacjach - zaznaczył ratusz.

W kolejnym etapie robót, który wymaga wyłączenia wolskich stacji prowadzone będą prace związane z łączeniem i konsolidacją instalacji zasilającej i wszystkich systemów całoliniowych, m.in. sieci teletechnicznych, zasilania awaryjnego, szyny prądowej i systemów sterowania ruchem. Scalona zostanie też sieć monitoringu oraz przyłącza światłowodowe i telefoniczne. Po zakończeniu tych prac odbędą się testy sprawdzające.



II linia metra ma połączyć Bemowo z Targówkiem i będzie liczyć 21 stacji. W tej chwili gotowy jest odcinek liczący trzynaście stacji łączący Wolę z Targówkiem. Równolegle trwa budowa nowych stacji na Bródnie i na Bemowie. Na lewym i prawym brzegu powstanie pięć nowych stacji: Zacisze, Kondratowicza i Bródno oraz Ulrychów i Bemowo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi pasażerowie będą mogli z nich skorzystać w drugiej połowie 2022 roku.