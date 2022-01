"TOPR zdecydowanie odradza górskie wycieczki. W Tatrach warunki turystyczne pogarszają się z godziny na godzinę - intensywnie sypie śnieg i wieje bardzo silny wiatr. Obowiązuje tam trzeci - znaczny" - stopień zagrożenia lawinowego.

Aktualne warunki pogodowe w Dolinie Chochołowskiej / TOPR / Materiały prasowe

Dyżurny ratownik TOPR Tomasz Wojciechowski powiedział reporterowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu, że w górach wieje bardzo silny wiatr, pada śnieg, a widoczność jest ograniczona.

Tylko doliny reglowe

Jest źle, prognozy mówią, że będzie jeszcze gorzej - powiedział dyżurny ratownik TOPR-u. Dodał, że "jeżeli już ktoś bardzo chce iść w góry, to ograniczyć się gdzieś do dolin reglowych, natomiast na pewno nie gdzieś wyżej i dalej".

Regiel to niewielkie, zalesione wzgórze. Zakopane znajduje się na wysokości ok. 800 metrów nad poziomem morza, a regiel - do około 1300.

TPN i TOPR o warunkach w Tatrach

Tatrzański Park Narodowy od wielu dni informuje, że warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są bardzo trudne. "Na szlakach zalega gruba warstwa śniegu, na której w wielu miejscach występuje lód i jest bardzo ślisko" - przestrzega TPN.

Bez zmian pozostaje również znaczny stopień zagrożenia lawinowego wydany przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. "Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach" - przypomina TOPR.