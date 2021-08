Strona polska nie zwróciła się do tej pory do Frontexu o pomoc na granicy polsko-białoruskiej, ale jesteśmy na to przygotowani - powiedział PAP rzecznik Europejskiej Agencji Straży Granicznej (Frontex) Piotr Świtalski. Straż Graniczna informuje, że na razie na tej granicy nie potrzebuje pomocy ze strony Frontexu.

