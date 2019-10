Tatrzański Park Narodowy poinformował o zamknięciu szlaku między Wodogrzmotami Mickiewicza i Doliną Pięciu Stawów Polskich. Powodem jest remont szlaku.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

"Od poniedziałku 21 października zamknięty będzie szlak w Dolinie Roztoki, od Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Szlak będzie zamknięty z powodu remontu, do odwołania" - czytamy w komunikacie turystycznym Tatrzańskiego Parku Narodowego. To popularny trakt, który prowadzi z asfaltowej drogi biegnącej w kierunku Morskiego Oka, do doliny i schroniska.

Ponadto od 9 października zamknięty jest szlak w Dolinie Strążyskiej, od wylotu doliny do Polany Strążyskiej. Turystom nie wolno też korzystać z drogi między Świnicą a Zawratem z powodu obrywu skalnego i zniszczeń szlaku.

TPN w komunikacie przypomina też turystom, że przed wycieczką w góry trzeba się dobrze przygotować. Trasę należy dostosować do aktualnie panujących warunków, swoich możliwości i doświadczenia, a wycieczkę zaplanować tak, by wrócić przed zmrokiem. W górach może nastąpić nagłe załamanie pogody i trzeba być przygotowanym na dodatkowe utrudnienia takie jak: deszcz, śnieg czy silny wiatr.

W Tatrach pogoda zachęca do górskich wędrówek, należy jednak pamiętać, że powyżej 2000 m n.p.m. na północnych stokach i w miejscach zacienionych utrzymuje się niewielka warstwa śniegu, pod którą występują oblodzenia. W dolnych partiach warunki na szlakach są dobre, tylko miejscami, szczególnie na odcinkach leśnych, może być mokro, ślisko i gdzieniegdzie błotniście.