Policjanci w Toruniu obezwładnili paralizatorem młodego mężczyznę, który o poranku chodząc ulicami miasta zadawał ciosy maczetą lub nożem przypadkowo napotkanym osobom - dowiedzieli się reporterzy RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Zatrzymany mężczyzna to 21-letni Luca L., który prawdopodobnie będąc pod wpływem narkotyków, chodził ulicami miasta i zadawał uderzenia nożem lub maczetą przypadkowo napotkanym osobom.



Jak dowiedziała się Polska Agencja Pprasowa, pierwsze zgłoszenie dotyczące 21-latka policja otrzymała o godz. 4.45. Mężczyzna miał być najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków. Jego rodzina zgłosiła policji, że wyszedł z domu pod działaniem ecstasy. Wcześniej miało dojść do awantury z matką. 21-latek oddalił się z mieszkania przy ul. Drzewieckiego przed przybyciem patrolu.



Policjanci zatrzymali mężczyznę w rejonie Ronda Pokoju Toruńskiego. Użyli przy tym paralizatora elektrycznego.



W atakach mężczyzny ranne zostały 4 osoby. Poszkodowani trafili na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to najczęściej drobne urazy. jedna z nich raną twarzoczaszki, która jest już zaopatrzona i jest już na obserwacji w SOR-ze. Druga z urazem palca lewej ręki, w tej chwili oczekuje na zabieg na oddziale ortopedii- przekazał Janusz Mielcarek, rzecznik szpitala wojewódzkiego w Toruniu.

Napastnika przewieziono do izby zatrzymań. Gdy będzie to możliwe, prokuratorzy postawią mu zarzuty.