Wybór idealnego telewizora OLED może być wyzwaniem, biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych modeli i funkcji. Aby ułatwić podjęcie decyzji, przygotowaliśmy zestawienie pięciu telewizorów OLED, które wyróżniają się na rynku i z pewnością spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Philips 77OLED769 - Kinowe wrażenia w domowym zaciszu

Philips 77OLED769 to nowy telewizor, który przenosi kinowe doświadczenia do Twojego salonu. Dzięki 77-calowemu ekranowi OLED o rozdzielczości 4K każdy detal jest wyraźny, a kolory nasycone. Technologia Ambilight, emitująca poświatę z trzech stron ekranu rozszerza obraz poza ramy telewizora, tworząc immersyjne wrażenia podczas oglądania. Procesor P5 z technologią sztucznej inteligencji analizuje i optymalizuje obraz w czasie rzeczywistym, zapewniając doskonały kontrast i płynność ruchu. Obsługa formatów HDR takich jak Dolby Vision i HDR10+, gwarantuje realistyczne odwzorowanie barw i głębię czerni. System dźwiękowy wspierany przez Dolby Atmos dostarcza przestrzenny i klarowny dźwięk, co w połączeniu z obrazem tworzy pełne wrażeń seanse filmowe. Dzięki czterem złączom HDMI 2.1 telewizor jest gotowy na podłączenie nowoczesnych urządzeń, a funkcje Smart TV z systemem Titan OS umożliwiają dostęp do popularnych aplikacji streamingowych.

Panasonic TV55Z85AEG - Perfekcja obrazu i dźwięku w kompaktowym wydaniu

Panasonic TV55Z85AEG to 55-calowy telewizor OLED, który łączy elegancki design z zaawansowaną technologią. Ekran o rozdzielczości 4K zapewnia ostrość i szczegółowość obrazu, a obsługa formatów HDR, w tym Dolby Vision i HDR10+ Adaptive, dostarcza szeroką paletę barw i głęboką czerń. Częstotliwość odświeżania na poziomie 120 herców sprawia, że dynamiczne sceny są płynne i realistyczne, co docenią zarówno miłośnicy filmów akcji, jak i gracze. System dźwiękowy z technologią Dolby Atmos oferuje przestrzenny i bogaty dźwięk, potęgując wrażenia podczas oglądania. Telewizor wyposażony jest w system operacyjny Fire TV, który zapewnia intuicyjny dostęp do licznych aplikacji i usług streamingowych. Cztery złącza HDMI 2.1 umożliwiają podłączenie wielu urządzeń, a funkcje takie jak Wi-Fi, DLNA i Bluetooth zwiększają jego wszechstronność.

LG OLED 55C45LA - Inteligencja i wydajność dla wymagających

LG OLED 55C45LA to telewizor stworzony z myślą o użytkownikach oczekujących najwyższej jakości obrazu i nowoczesnych funkcji. System operacyjny webOS oferuje intuicyjny interfejs i szybki dostęp do popularnych aplikacji streamingowych. Cztery złącza HDMI 2.1 pozwalają na podłączenie nowoczesnych konsol i innych urządzeń, zapewniając pełną kompatybilność z najnowszymi technologiami. LG OLED 55C45LA to idealny wybór dla tych, którzy oczekują od telewizora nie tylko doskonałego obrazu, ale także inteligentnych funkcji ułatwiających codzienne życie.

LG OLED 65B46LA - Elegancja i funkcjonalność w większym formacie

LG OLED 65B46LA to 65-calowy telewizor, który łączy elegancki design z zaawansowanymi funkcjami. Ekran OLED o rozdzielczości 4K zapewnia głęboką czerń i żywe kolory, co sprawia, że każdy film czy program telewizyjny wygląda imponująco. Częstotliwość odświeżania 120 Hz gwarantuje płynność ruchu, co jest szczególnie ważne podczas oglądania dynamicznych scen. Telewizor obsługuje formaty HDR takie jak Dolby Vision i HDR10+, co dodatkowo podnosi jakość obrazu. System operacyjny webOS TV oferuje łatwy dostęp do licznych aplikacji i usług streamingowych, a dzięki funkcjom Wi-Fi, DLNA i Bluetooth, telewizor może bezproblemowo łączyć się z innymi urządzeniami. Cztery złącza HDMI 2.1 umożliwiają podłączenie różnych urządzeń takich jak konsole do gier, czy odtwarzacze Blu-ray.

Samsung QE65S94D - Nowoczesność i wydajność w jednym urządzeniu

Samsung QE65S94D to 65-calowy telewizor OLED, który łączy nowoczesny design z zaawansowaną technologią, oferując użytkownikom wyjątkowe wrażenia wizualne i dźwiękowe. Ekran o rozdzielczości 4K (3 840 x 2 160 pikseli) zapewnia ostrość i szczegółowość obrazu, a technologia OLED gwarantuje głęboką czerń i żywe kolory dzięki samoemisyjnym pikselom. Częstotliwość odświeżania na poziomie 144 herców sprawia, że dynamiczne sceny są płynne i realistyczne, co docenią zarówno miłośnicy filmów akcji, jak i gracze. System operacyjny Tizen TV zapewnia intuicyjny dostęp do licznych aplikacji i usług streamingowych, umożliwiając łatwe korzystanie z ulubionych treści. Samsung QE65S94D wyposażony jest w system dźwiękowy wspierający technologię Dolby Atmos, co zapewnia przestrzenny i bogaty dźwięk, potęgując wrażenia podczas oglądania filmów, czy grania w gry.

