"Wolf-Ram-23" to największe ćwiczenia polskiej policji w historii - podkreślił na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W ćwiczeniach uczestniczy m.in. 2600 policjantów i kilkudziesięciu funkcjonariuszy FBI.

/ Leszek Szymański / PAP

Wczoraj rozpoczęły się największe w historii polskiej policji ćwiczenia kontrterrorystyczne, ćwiczenia organizowane przez Komendę Główną Policji przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, czyli z FBI - powiedział Kamiński.

W ćwiczeniach tych bierze udział ok. 2,6 tys. funkcjonariuszy polskiej policji, strażacy, ratownicy medyczny, funkcjonariusze ABW oraz kilkudziesięciu agentów Federalnego Biura Śledczego.



Z tego, co wiemy, jest to pierwszy raz w historii FBI tak liczny udział funkcjonariuszy w ćwiczeniach na terenie Europy - zaznaczył Kamiński.

Scenariusze ćwiczeń

Minister podkreślił, że scenariusze ćwiczeń odnoszą się do możliwości ataku terrorystycznego w naszym kraju.



Musimy zakładać różne czarne scenariusze i tego typu działania przeprowadzają właśnie funkcjonariusze policji przy współpracy różnych innych służb. Scenariusze przewidują również akty terrorystyczne, atak terrorystyczny przy użyciu materiałów promieniotwórczych, chemicznych, biologicznych, także są to bardzo skomplikowane ćwiczenia, wymagające niesłychanej sprawności, koordynacji różnych służb w działaniu - powiedział.

Wczorajsze ćwiczenia w warszawskim metrze / Leszek Szymański / PAP



Dodał także, że "korzystanie z wiedzy, doświadczenia, ale też z taktyki funkcjonariuszy FBI przy okazji naszych ćwiczeń, jest dla nas niezwykle cenne".

Te ćwiczenia są częścią partnerstwa miedzy polską policją a FBI, były przygotowywane od roku. Testują zdolności polskiej policji i innych agencji rządowych na zagrożenia - mówił Daniel Lawton z ambasady amerykańskiej w Polsce podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ich celem - jak mówił - było zwiększenie skuteczności polskich służb w reakcji na najbardziej złożone incydenty i zagrożenia współczesnego świata.

Lawton podkreślił, że wspólne ćwiczenia będą kontynuowane, by wzmacniać możliwości współpracy w kwestii zagrożeń terrorystycznych, biologicznych, chemicznych i wszelkich innych.

Partnerstwo między Polską a Stanami Zjednoczonymi ma ogromną wartość dla obydwu stron - powiedział dyplomata.

Dodał, że w ćwiczeniach "Wolf-Ram-23" biorą udział agenci FBI z różnych dziedzin zarzadzania kryzysem: negocjacji, neutralizacja ładunków wybuchowych, zbieraniu śladów kryminalistycznych i innych.

Ćwiczenia potrwają do środy

Ćwiczenia funkcjonariuszy "Wolf-Ram-23" rozpoczęły się w poniedziałek ok. godz. 19 na dwóch stacjach metra: Stare Bielany (M1) i Stadion Narodowy (M2). Funkcjonariusze, którzy biorą udział w ćwiczeniach, scenariusz ćwiczeń poznali w ostatniej chwili. W ćwiczeniach biorą udział m.in. strażacy, którzy zajmowali się m.in. na sprawdzeniem i neutralizacją substancji niebezpiecznej nieznanego pochodzenia, a także ewakuację poszkodowanych.



Organizatorem ćwiczeń pod kryptonimem "Wolf-Ram-23" jest Komenda Główna Policji wraz z Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia FBI. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w całym kraju w dniach 17-19 kwietnia.