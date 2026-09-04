Trump ma problem. Ceny na stacjach paliw rekordowo wysokie

RMF24

Średnia cena galonu (niecałe 3,8 litra) oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych wyniosła w czwartek 5,85 dolara. To najwyższy poziom w historii - ogłosiło w piątek Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe (AAA). Galon benzyny bezołowiowej kosztuje obecnie 4,15 dolara – jeszcze rok temu kierowcy płacili 3 dolary.

27 sierpnia galon oleju napędowego kosztował średnio 5,61 USD, przed miesiącem - 5,37 dolara, a przed rokiem - 3,71 USD. Według danych AAA to najwyższy poziom w historii.

Znacznie wolniej rosną ceny benzyny bezołowiowej - w czwartek galon kosztował 4,15 dolara, tydzień temu - 4,09 USD, miesiąc temu - również 4,09 dolara, a rok temu 3,02 USD.

Trzeba jednak zaznaczyć, że obecny poziom cen benzyny bezołowiowej jest jednak daleki od rekordu. Ten zanotowano 14 czerwca 2022 r., gdy galon kosztował 5,016 dolara.

Problem Trumpa przed wyborami

Ceny energii gwałtownie wzrosły od momentu rozpoczęcia 28 lutego tego roku przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny z Iranem, na co Teheran zareagował m.in. zablokowaniem cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku morskiego dla transportu ropy naftowej.

Rosnące ceny paliw są problemem dla administracji prezydenta Donalda Trumpa, szczególnie w kontekście zbliżających się częściowych wyborów do Kongresu na początku listopada. Poprawa poziomu życia Amerykanów było jedną z głównych obietnic Trumpa w kampanii przed wyborami w 2024 r.

Jeszcze większym problemem byłby jednak wzrost cen benzyny bezołowiowej, bo w USA olej napędowy jest wykorzystywany głównie w pojazdach użytkowych, takich jak ciężarówki, autobusy, pojazdy rolnicze i maszyny budowlane.