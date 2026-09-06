Będzie podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych? Odpowie minister energii

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Miłosza Motykę o przygotowywane przez Ministerstwo Energii założenia ustawy dotyczącej opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych i paliwowych. Jak rząd chce zdefiniować „nadzwyczajne zyski”? Kiedy nowe przepisy mogą zostać uchwalone i ile pieniędzy mają przynieść budżetowi państwa?

Miłosz Motyka gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Daniel Obajtek przekonuje, że obecne ceny na stacjach są oderwane od sytuacji na światowych rynkach i zarzuca rządowi, że poprzez politykę cenową realizuje własny „program CPN”. Co Miłosz Motyka myśli o tej tezie? Dlaczego ceny paliw w Polsce są dziś na takim poziomie i czy kierowcy mogą spodziewać się obniżek?

Porozmawiamy również o nowym stanowisku w resorcie energii odpowiedzialnym za mobilność. Po co w resorcie wiceminister zajmujący się tym obszarem? Jakie będą jego kompetencje i czy mobilność ma stać się jednym z ważniejszych elementów polityki energetycznej państwa?

Zapytamy też o przyszłość koalicji rządzącej. Czy ostatnie polityczne przetasowania i powstanie nowych klubów parlamentarnych mogą wpłynąć na stabilność większości?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych społecznościowych.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres mailowy: fakty@rmf.fm

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale YouTube.